Законопроект о штрафах за продажу вейпов детям принят в I чтении

В КоАП собираются существенно повысить ответственность за продажу детям сигарет, кальянов и вейпов. Максимальные штрафы могут составить до двух миллионов рублей. Такой законопроект Госдума приняла 18 декабря в первом чтении.

Данную инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Документ поддержали единогласно, за проголосовали 419 депутатов.

В документе речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьезным заболеваниям, ранее отмечал председатель Госдумы. «Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей», — говорил Володин.

Так, по его данным, за прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотиносодержащей и табачной продукции, что на 53,7 процента больше, чем за 2022 год.

Согласно документу, в статье 14.53 КоАП предлагается существенное увеличение размеров административных штрафов, говорится в заключении комитета на законопроект. За несоблюдение ограничений и (или) запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотиносодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотиносодержащей продукции для граждан штраф хотят повысить с 2-3 тысяч до 10-20 тысяч рублей. Для должностных лиц — с 5-10 тысяч до 30-50 тысяч рублей, а для юридических — с 30-50 тысяч до 90-120 тысяч рублей. За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотиносодержащей продукции или никотиносодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) предусматривается десятикратное повышение размеров штрафов для граждан, должностных и юридических лиц. Максимальные размеры составят 200 тысяч, 500 тысяч и полтора миллиона рублей соответственно.

За продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотиносодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотиносодержащей продукции или сырья для их производства максимальный размер штрафа для граждан составит 300 тысяч, для должностных лиц — 700 тысяч, для юридических лиц — два миллиона рублей.

Также законопроектом предлагается предусмотреть увеличение размеров штрафов за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотиносодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации или с нарушением порядка нанесения такой маркировки, а также за оборот перечисленной продукции.