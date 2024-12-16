Проблемы с психическим здоровьем людей в мире достигли масштабов пандемии

Проблемы с психическим здоровьем у людей в мире достигли масштабов пандемии. К такому выводу на основе многочисленных исследований на эту тему пришла Financial Times, передает «Коммерсантъ».

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Согласно оценкам ВОЗ и Международной организации труда, в год в мире теряется 12 миллиардов рабочих дней из-за депрессии и повышенной тревожности. Ущерб от этого для мировой экономики оценивается в триллион долларов.

Отмечается, что негативно на психическое здоровье людей повлияла пандемия COVID-19. В 2020-2021 годах в мире зафиксировали на 25% больше случаев депрессии и до сих пор показатели не вернулись к уровню 2019 года. Особенно остро проблема с психическим здоровьем наблюдается у тех, кто работает в сфере финансов и страхования.

На этом фоне компании по всему миру призвали больше вкладываться в психическое здоровье своих сотрудников и открыто говорить с ними об этом проблеме. Исследование на данную тему показало, что там, где эта проблема не замалчивается, сотрудники чувствуют поддержку, работают эффективнее и не увольняются.