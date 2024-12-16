Комик Белый* рассказал об усиленной проверке россиян спецслужбами в Молдавии

Всех приезжающих в Молдавию россиян усиленно проверяют пограничники и сотрудники спецслужб. Об этом рассказал российский стендап-комик Руслан Белый* в эфире YouTube-шоу своего коллеги по сцене Славы Комиссаренко.

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Юморист вспомнил свою поездку в Кишенев, где он выстуал с концертом. Артист отметил, что люди с российским паспортом в Молдавии вызывают повышенный интерес у сотрудников местной пограничной службы, которые среди прочего отводят приехавших в отдельную комнату для «какой-беседы». Комик признался, что и сам прошел через эту процедуру.

— Всех россиян, которые влетают в Молдову с российским паспортом, усиленно проверяют на границе пограничники, — отметил Белый*.

Популярный стендап-комик Дмитрий Коваль, который совершил поездку в Лос-Анджелес, поделился своими яркими впечатлениями от американского города. Российский комик и блогер Данила Поперечный*, который проживает в США, в свою очередь выразил недовольство по поводу высокой стоимости обслуживания электротранспорта в Штатах. По словам юмориста, услуги по обслуживанию электромобилей там обходятся очень дорого.

*Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.