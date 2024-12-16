Разрушение танкера "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря повторило катастрофу 2007 года судном такого же проекта. Как и 17 лет назад, танкер разломился надвое, что привело к загрязнению моря нефтепродуктами.

Какие последствия грозят экологии Черного моря и какие действия нужны, чтобы снизить ущерб, "Российской газете" рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН, кандидат биологических наук Сергей Алемов.

Напомним, два нефтеналивных танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" получили серьезные повреждения во время шторма в Керченском проливе 15 декабря. У первого танкера оторвало носовую часть. Моряки оказались заперты на корме среди бушующего моря. 12 членов экипажа удалось спасти, они находятся в больнице. Один моряк, к сожалению, погиб. Со второго судна, севшего на мель, все 14 моряков были эвакуированы 16 декабря.

Перед спасателями и экологами сейчас стоит задача ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Танкер "Волгонефть 212", по предварительным данным, перевозил четыре тысячи тонн мазута. Сколько из этого объема вытекло в море, неизвестно. В Керченском проливе продолжается шторм. Пока море не утихнет, собрать мазутное пятно с поверхности воды не представляется возможным.

- При низкой температуре воды тяжелые нефтепродукты остаются на поверхности и могут выбрасываться на берег, - сообщил Сергей Алемов. - Это окажет негативное воздействие на береговую линию, могут пострадать обитающие в прибрежной зоне водоросли, животные и птицы. Но в то же время в холодной воде меньше риск, что нефтепродукты осядут на дно и нанесут сильный урон морским обитателям.

По его словам, группа ученых ИнБЮМ РАН сегодня выехала к месту ЧП, чтобы провести наблюдения, взять пробы воды и донных осадков. Специалисты института уже сталкивались с подобной экологической катастрофой в 2007 году.

В ноябре 2007 года во время шторма в Керченском проливе танкер того же проекта "Волгонефть-139" с грузом мазута разломился надвое в районе острова Тузла. Точный объем нефтепродуктов, попавших в море, так и не удалось определить.

- Последствия были очень серьезные в прибрежной зоне, - говорит ученый. - Основная масса мазута попала на оба берега Керченского пролива, а также острова Тузла. Пришлось убирать очень большие объемы загрязненного грунта, водорослей. За полтора месяца все было вывезено. Дальнейших последствий мы не наблюдали. Уже через полгода, следующей весной, в пробах мы не обнаруживали остатков нефтепродуктов. Поскольку сейчас в Керченском проливе схожие условия, то есть надежда, что и ситуация будет развиваться по тому же сценарию.

Ученый сообщил, что при оседании нефтепродуктов на дно последствия могут быть более серьезными. Со временем, когда вода потеплеет, возможно вторичное загрязнение и новые выбросы на берег.

Названы основные версии крушения нефтетанкеров в Керченском проливе

- Сейчас самое главное - сразу приступить к сбору пятна мазута с поверхности воды, как только шторм утихнет. Для этого есть специальные методы и техника, - отметил Сергей Алемов. - Пока волнение моря сохраняется, будут проводить мониторинг движения пятна. Все зависит от направления ветра. При северо-восточном ветре его может унести в Черное море к берегам Крыма, при южном - наоборот, в Азовское море.

По его словам, при выбросе мазута на берег под угрозой будут чайки, бакланы и другие водоплавающие птицы. Им нужно очищать перья, иначе они не смогут летать и погибнут.

Также потребуется обследование самого судна, чтобы установить, прекратилась ли утечка. В отсеках танкера еще может оставаться мазут, и если корпус поврежден, загрязнение моря будет продолжаться.