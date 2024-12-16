Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковскую галерею

Знаменитая картина художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

— Знаменитое полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулось в постоянную экспозицию Третьяковской галереи... Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле, — написала глава ведомства в своем Telegram-канале.

Картина была повреждена вандалом в 2018 году, над ее восстановлением работали лучшие реставраторы в стране.

Собор Парижской Богоматери 7 декабря открылся после завершения реставрации, которая длилась пять лет после трагического пожара. Работы были выполнены в срок, и теперь здание готово принять посетителей. При этом строительные леса оставят, ремонтные работы в здании продолжатся до 2028 года.

Министр культуры Франции Рашида Дати предложила сделать вход в собор Парижской Богоматери платным для туристов.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. Огонь обрушил шпиль собора и уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок. 400 пожарных не могли потушить возгорание на протяжении более 12 часов.