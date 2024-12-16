Озвучены самые популярные темы обращений, поступающие к прямой линии с Путиным

Вопрос цен на продукты питания вошел в число самых популярных обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Также среди наиболее актуальных тем оказались: социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, доступность лекарств. Так, в Народном фронте рассказали, что уже взяли на контроль проблему нехватки физраствора в региональных аптеках.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 19 декабря. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, который начал работу в ночь на 8 декабря. Число обращений россиян уже превысило один миллион.