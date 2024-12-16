В российских аптеках начались рейды после обращений к Путину

Народный фронт начал проводить рейды по аптекам в российских регионах после того, как россияне обратились к президенту страны Владимиру Путину и сообщили об отсутствии физраствора. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Сообщения о дефиците поступили на приближающуюся Прямую линию с президентом. О нехватке физраствора сообщили граждане из нескольких регионов. Люди рассказали, что раньше физраствор можно было купить по цене 26 до 38 рублей, однако теперь в аптеках найти препарат сложно, а на маркетплейсах он стоит от 300 до 400 рублей.

Так, жители Владимирской области сообщили, что физраствора нет в аптеках более месяца, а в других регионах — с октября. После проверки выяснилось, что проблема дефицита действительно есть, в том числе в Алтайском, Хабаровском краях, Кабардино-Балкарии, Орловской, Мурманской областях и других регионах.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге и других городах России наблюдается нехватка физраствора в упаковках объемом более 10 миллилитров.