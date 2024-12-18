Депутат ГД предложил выплатить россиянам тринадцатую пенсию

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил правительству выплатить в декабре тринадцатую пенсию (по старости). Соответствующее обращение направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает в среду, 18 декабря, газета "Известия".

Парламентарий напомнил, что "в зоне повышенного внимания государства остаются проблемы обеспечения нормальной жизни людей, обеспечение достойной старости".

Повысить уровень благосостояния граждан можно выплатой раз в год дополнительной страховой пенсии.

Необходимо материально поддержать россиян, "которые всю жизнь проработали в интересах развития страны", отмечается в документе.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на ближайшие два года.

В 2025-м страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3 процента, а социальные - на 14,75 процента.

Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о ежегодной выплате ко дню рождения пенсионера. Деньги человек сможет потратить на праздник или на другие личные нужды. Что касается размера выплаты, она должна быть равна сумме ежемесячной пенсии гражданина на момент получения, отметил вице-спикер ГД Борис Чернышов.