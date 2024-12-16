В декабре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в декабре - суббота 28 декабря будет рабочим днем. После нее будет 11 выходных дней новогодних каникул, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
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Ранее глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя инициативу сделать 28 декабря выходным днем, заявил ТАСС, что график выходных и праздничных дней в 2024 году менять не планируется. Он подчеркнул, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю, у россиян будут три выходных дня перед Новым годом - 29, 30 и 31 декабря.

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"Думаю, три дня выходных после шестидневной недели гораздо удобнее, чем если бы мы разбивали и делали бы 31 декабря рабочим днем", - сказал он.

Новогодние выходные в 2025 году будут длиться 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

 