Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в декабре - суббота 28 декабря будет рабочим днем. После нее будет 11 выходных дней новогодних каникул, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя инициативу сделать 28 декабря выходным днем, заявил ТАСС, что график выходных и праздничных дней в 2024 году менять не планируется. Он подчеркнул, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю, у россиян будут три выходных дня перед Новым годом - 29, 30 и 31 декабря.

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"Думаю, три дня выходных после шестидневной недели гораздо удобнее, чем если бы мы разбивали и делали бы 31 декабря рабочим днем", - сказал он.

Новогодние выходные в 2025 году будут длиться 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.