38-градусные морозы пообещали российскому региону

В начале недели температура воздуха в Мурманской области понизится до минус 35-38 градусов Цельсия. О морозах жителей российского региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, таких холодов в регионе не было давно.

«В Ленинградской области тоже будет наблюдаться понижение температуры, минимальные значения ночью составят минус 11-16 градусов, а днем совсем не жарко: в четверг, пятницу прогнозируется около минус 10 градусов. И затем опять будет повышение температуры, к пятнице уже будет ноль ночью и минус 5 днем», — добавил Вильфанд.

В течение недели снег в Ленинградской области продолжит идти и заметно увеличит сугробы в регионе. Тем временем в Калининградскую область придет непогода — ветер там усилится до 25-29 метров в секунду. В южной половине Балтийского моря порывы могут достигать 32 метров в секунду, а высота волн — пяти метров.

Ранее метеоролог предупредил жителей Москвы о сильном снеге и ветре со скоростью до 17 метров в секунду. В столице также ожидают метели и гололедицу.