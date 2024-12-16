Юрист раскрыл, чем грозит украшение подъезда дома к Новому году

Украшение подъезда дома к Новому году без ведома управляющей компании и согласия соседей может грозить штрафом, передает РИА Новости.

Как пояснила агентству адвокат Евгения Квартальнова, согласно Жилищному кодексу РФ, общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности.

Поэтому без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными, отметила эксперт, добавив, что нарушителю придется убрать украшения.

Также ему будет грозить административная ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и помещений. Штраф для физических лиц - от 400 рублей до 5 тысяч рублей.

Если вдруг окажется, что входная дверь соседей получила повреждения, то есть вероятность получить иск от соседа о возмещении морального вреда и затрат на ремонт, добавила Квартальнова.

Самый плохой вариант, по ее словам, грозит возбуждением уголовного дела. Это возможно в том случае, если из-за самовольно размещенной электрической гирлянды в подъезде дома произошел пожар и погибли люди.

Агентство со ссылкой на экспертов добавляет, что о планах украсить подъезд стоит уведомить управляющую компанию и соседей.

Кроме того, нужно очень ответственно подойти к выбору электрических гирлянд для подъезда. Они должны быть заводского изготовления и иметь сертификаты соответствия.