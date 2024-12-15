Омск станет культурной столицей России

Город Омск по итогам федерального конкурса получил звание «Культурная столица 2026 года». Об этом пишет ТАСС.

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В ходе церемонии награждения в Москве губернатор Омской области Виталий Хоценко пообещал удивить гостей города событиями в сфере культуры и «гастрономическими чудесами».

«Приглашаем вас всех в гости в 2026 году», — добавил он.

Кроме того, определился победитель в номинации «Народное голосование». Им стал город Владимир. Титулы «Восходящая звезда» по итогам конкурса присудили Тамбову и Сыктывкару.

7 декабря сообщалось, что титул культурной столицы 2025 года получил город Грозный от Нижнего Новгорода. Министр культуры Чечни Иса Ибрагимов отметил, что Грозный планирует перенять у Нижнего Новгорода опыт в проведении просветительских мероприятий. Он добавил, что Грозный в предстоящем году сможет удивить гостей.

Конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года.

До этого в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы сообщили, что город занял первое место в мониторинге российских городов по качеству жизни Финансового университета при правительстве РФ по итогам 2024 года.