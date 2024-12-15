Патриарх Кирилл обратился с призывом к богатым россиянам

С богатых и обеспеченных людей Бог спросит больше, потому что у них есть денежная свобода и возможность делиться с другими людьми. Деньги даются людям не для покупок чересчур дорогих машин и поездок на модные курорты. Об этом в воскресной проповеди сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл прочел проповедь в воскресенье в день памяти пророка Аввакума в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы.

Предстоятель РПЦ сказал, что человек, получивший материальные ценности, должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал и понимать, что Господь испытывает богатством. Материальные средства даются не для того, чтобы кто-то «на Ferrari ездил и все время в каких-нибудь заграничных курортах отдыхал».

Богатство нужно разделять с другими и это приведет к спасению.

«Нужно обязательно подумать о добрых делах, потому что кому больше дано, с того больше и спросится», — сказал патриарх Кирилл.

Религиозный деятель призвал людей «ходить пред Богом», то есть, соизмерять мысли и поступки с волей Божьей.