Смерть актера из сериала «Интерны» официально подтвердили

На официальном сайте Государственного музея-заповедника Сергея Есенина подтвердили новость о смерти Николая Ледовских, который скончался на 78-м году жизни. Уточняется, что Ледовский был не только талантливым актером, но, и будучи сотрудником музея, стал известным солженицыноведом.

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С прискорбием сообщаем, что 12 декабря в возрасте 77 лет скоропостижно скончался Николай Васильевич Ледовских – известный солженицыновед, поэт, писатель, фотохудожник, актер театра и кино, редактор, сотрудник Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, - сказано в публикации.

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Коллеги отметили, что на протяжении многих лет он занимал должность хранителя архива А.И. Солженицына и Н.А. Решетовской, первой жены писателя, и внес значительный вклад в увековечение памяти Александра Исаевича, особенно на Рязанской земле. Особенно значимым стало его участие в создании комнаты-музея писателя в гостиничном комплексе «Боровница» в Солотче в 2015 году, где представлены уникальные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Солженицына.