Названы новые регионы, которые могут войти в состав России

Зампред Совбеза РФ Дмитриий Медведев, говоря о присоединении новых регионов к России, мог иметь в виду Одесскую, Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Не знаю, что имел в виду Дмитрий Анатольевич. Могу предположить. Давно просятся в Россию Одесская область, Харьковская, Сумская», — заявил Милонов в беседе с NEWS.ru.

Медведев высказался о появлении в составе России новых регионов

При этом надо учитывать тот факт, что коренное население Украины — русские и по большому счету, вся Украина является русской территорией, добавил депутат.

Ранее Медведев заявил о возможности расширения состава Российской Федерации за счет новых регионов. Он отметил, что опыт интеграции таких территорий, как Донбасс и Новороссия, может быть использован в будущем.