Настоящие патриоты Абхазии, заботящиеся о благе своей страны, не могут испытывать антироссийские настроения. Об этом сообщила главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она добавила, что те силы, которые выступают «за » Абхазию, они по определению и «за » Россию».

«Люди, которые переживают за Абхазию, они не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями по определению... Те силы в Абхазии, которые „за “ Абхазию, они по определению „за “ Россию», — отметила Симоньян в программе «Право знать» на ТВЦ. Ее слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что России необходимо понимать политическую обстановку в регионе, чтобы четко различать пророссийские и антироссийские силы.

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Она также обратила внимание на внешнее влияние в регионе, указывая на активность американских, турецких и грузинских неправительственных организаций (НКО), которые, по ее словам, могут подрывать стабильность в Абхазии. Кроме того, Симоньян поделилась личными впечатлениями о связи с Абхазией, упомянув, что ее прабабушка жила там и каждое лето своего детства она проводила в Пицунде. Это делает ее особенно чувствительной к происходящему в регионе.

Ранее Симоньян заявила, что России нельзя потерять союзника в лице Абхазии. По ее словам, это сродни самоубийству, передает RT. Она напомнила, что путь от Сириуса до Абхазии пешком занимает всего полчаса, и предложила представить, что будет, если в республике «будет что-то такое нехорошее».