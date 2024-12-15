Где находятся самые необычные елки в России

Кирпичи, пластиковые бутылки, раковины моллюсков - все идет в ход, чтобы украсить новогоднюю елку. Причем, фантазия россиян этим не ограничивается. Многие хотят устроить необычный праздник - даже на Северном полюсе. Корреспонденты "Российской газеты" нашли самые интересные примеры подготовки к любимому Новому году.

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Южно-Сахалинск: без бутылки не обойдешься

В Южно-Сахалинске появилась праздничная елка из 300 пластиковых бутылок. Смастерили ее сотрудники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Новогодняя красавица вызывает большой интерес у горожан. Дети не упускают возможности потрогать "деревце", а взрослые - сфотографироваться возле нее.

- Мерцающие гирлянды делают необычную елку особенно эффектной и притягательной. Так мы хотим напомнить людям о важности вторичного использования отходов, - рассказал исполнительный директор компании Владимир Ткачук.

- Елка получилась необычная и красивая, - признается жительница Южно-Сахалинска Юлия Иванова. - Мы даже не поняли сначала, из чего она сделана, но смотрится великолепно. Я, как и многие сахалинцы, за экологию. Акцию всячески поддерживаю. Классная идея!

После новогодних праздников зеленая бутылочная красавица получит вторую жизнь. Ее разберут и отправят на переработку.

Севастополь: елку из рапанов отправили в Великий Устюг

Необычную елку из рапанов изготовили в Севастополе. Ее украсили более двумя тысячами раковин моллюсков. Высота два с половиной метра, весит 30 килограмм.

В качестве украшений повесили морские звезды, раковины гребешков и экзотических моллюсков. Даже огоньки на ней имеют форму ракушек.

- Идея была в том, чтобы сделать елку на морскую тему и отправить ее в качестве подарка от всех детей Крыма главному Деду Морозу в Великий Устюг, - рассказал директор экопарка "Лукоморье" Николай Помогалов. - Мы подумали, разве можно оставить дедушку без подарка к Новому году?

Ракушки собирали всем миром. Например, посетители парка приносили те, что нашли летом на пляже или привезли из далеких стран. Затем умельцы в каждой раковине просверлили отверстие, собрали в гирлянду и закрепили на подготовленный заранее каркас.

Елку уже погрузили в машину и отправили в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Скоро она приедет к месту назначения.

Северный полюс: вместо воздушных шаров - медицинские перчатки

Новый год на дрейфующей станции СП-41 отмечали дважды. Сейчас готовятся к встрече 2025-го на СП-42. Станции СП-41 и СП-42 - нового формата. Дрейф проходит с помощью уникального судна "Северный полюс", которое доходит до места назначения, швартуется к льдине, вмораживается в нее, и, соответственно, движется вместе с ней.

Полярники живут на корабле, работают и на борту, и в ледовом лагере.

Отличительная особенность праздников на дрейфующих - большое число елок, новогодних украшений, подарков, костюмов, сделанных собственными руками из подручных материалов.

Поэтому все зависит от людей: захотят сделать что-то оригинальное и удивительное - сделают. Так что елки, например, выпиленные из дерева, украшенные ватой и конфетами, воздушные шары из надутых медицинских перчаток - вполне нормальное явление. А вот что касается новогоднего стола, то еда на нем в наше время вполне традиционна. На праздник припасают вкусности, по возможности шампанское и даже красную икру. И, конечно, на новых станциях не обходится без такого символа новогоднего стола, как мандарины.

Зато все получается искренне, весело и неповторимо. А вместо новогодних телевизионных передач (телевизора на дрейфующих нет априори) - концерт, подготовленный инициативной группой полярников. Благо музыкальные инструменты - гитара, баян на борту имеются.

Остров Свияжск: кирпичи тоже смотрятся на ветках

На острове-граде Свияжск (Татарстан) елку сложили из кирпича. Сделали этого не из-за нехватки живых деревьев, а чтобы привлечь внимание туристов к выставке "Русский кирпич: клейма, метки, знаки".

Расположилась она в стенах Музея истории Свияжска. Здесь представлено более 100 экспонатов XVI-XX веков. Разумеется, ель на входе соорудили не из старинного, а современного кирпича. А рядом еще поставили огромное каменное кресло. Редкий гость пройдет мимо этих арт-объектов, не сделав фото на память.

Что касается ели традиционной, то ее установят чуть позже на Рождественской площади Свияжска. В Казани главную городскую елку тоже пока не поставили. Она появится в середине декабря у Центра семьи "Казан".

Пенза: главное место - абашевским игрушкам

Игрушки в стиле абашевской керамики украсили главную елку Пензы. Их создали учащиеся детских художественных школ города вместе с преподавателями.

- Всего для новогодней ели сделали 80 заготовок из пенополистирола. Этот материал более прочный, чем пенопласт. Дети покрыли изделия водоотталкивающей акриловой краской, а затем нанесли узоры. Абашевскую игрушку интересно расписывать. Ребята не только дали волю своей фантазии, но и учли традиции народных промыслов, - пояснила руководитель проекта, директор детской художественной школы № 3 Светлана Лисушкина.

Все игрушки разместили по спирали, чтобы придать композиции дополнительный объем. Вместе с барашками и оленями будут соседствовать традиционные шары.

Сочетание цветов получилось родственным, палитра должна придать акцент новогодней красавице. Дерево, установленное на центральной городской площади Ленина, венчает пятиконечная звезда - копия кремлевской звезды.

Кстати

Абашевская игрушка - уникальный пензенский бренд, который известен далеко за пределами Сурского края.

Краснодар: в гости к Шурику и Лиде

Центральная улица Красная в Краснодаре всегда была многолюдной, ну а после того, как ее украсили разноцветными неоновыми огнями, вечерами стало еще оживленнее. Все благодаря необычной инсталляции, разбитой на семи кварталах, причем каждый из них несет собственную тему.

Конечно, ключевыми композициями преображенного Александровского бульвара (часть улицы Красной) стали новогодние елки. Одна из них расположена прямо напротив главного входа в здание Кубанского государственного технологического университета. Ель действительно не простая - еще издалека заметна накинутая на нее "пелерина" из гирлянд. А еще под искусственной кроной укрылись от непогоды самые известные в стране студенты - "Шурик и Лида". Бронзовый памятник героям кинокомедии Леонида Гайдая установили здесь в 2012 году. Автором проекта стал краснодарский скульптор Валерий Пчелин. Как и на экране, парочка будто шагает, не замечая прохожих: девушка читает заветную тетрадку с лекциями, а Шурик старается не отставать, и, заглядывая через ее плечо, также погружен в конспект.

Киносюжет разворачивался знойным летом, когда на улице стоит духота, но сейчас в обрамлении новогодних огней, образы студентов получили неожиданное продолжение. Гуляющие вечером горожане встают в очередь, чтобы зайти под полог к Шурику и Лиде. Сфотографироваться и загадать желание. И нет правил для "жаждущих счастья", вернее правильных мест, куда прикоснуться, чтобы все сбылось. У Лиды натерт до блеска кончик носа и локоть левой руки, а у Шурика… правый ботинок и штанина.

Еще одна новогодняя красавица возвышается недалеко от Александровской триумфальной арки. Внешность у нее прямо-таки современная, футуристическая. Вместо хвойных лап гигантские елочные шары, закрепленные на стальные штативы. Конструкции не страшен ни мороз, ни ветер. Смотреть на такую ель лучше при свете дня, уж слишком сочные цвета у элементов - красный, фуксия, зеленый. Точь-в-точь как упаковка подарка, который сразу же поднимает настроение.

Уж не знаю, как горожане, но корреспондент "РГ" на первой же прогулке придумала примету на счастье. Можно прикоснуться к глянцевой поверхности одного из шаров и загадать желание. Что любопытно, рядом, вдоль расходящихся дорожек установлены точно такие же шары, будто их рассыпали невидимой рукой. Вечерами они зажигаются холодным неоновым светом, и к ним точно также можно обратиться с мысленными надеждами на лучшее в Новом году.

Липецк: прилетит вдруг волшебник

В липецком парке "Сказка" появилась уникальная елка - ее украшают, охраняют и пропитывают новогодним волшебством более сотни Дедов Морозов, созданных руками талантливых умельцев из школ детского творчества.

Здесь есть Дед Мороз в объятиях символа Нового года, змеи, несколько вариантов сказочных зайцев, мультяшный волшебник и Дед-открытка.

Игрушек юные художники наделали столько, что даже 12-метровой елки не хватило, чтобы развесить все. Поэтому часть новогодних волшебников отправилась украшать Нижний парк.

А на странице "Сказки" в соцсети идет зрительское голосование в нескольких номинациях. Отдельно оценивают, например, Дедов Морозов с местной символикой. Здесь есть бородач на воздушном шаре с липецким гербом и волшебник с пронзительно голубыми глазами в окружении столбов в красно-белую полоску. Сначала кажется, что это Дед Мороз - пограничник, потом понимаешь, что столбы - это трубы липецких заводов. А глаза голубые, как небо над городом, потому что заводы экологичные.

Уже определены 24 финалиста - их ждут сладкие подарки. Самых главных победителей наградят 6 января под елкой, которую они украсили.