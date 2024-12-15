Стало известно, сколько россиян планируют смотреть новогодние телешоу

Почти половина россиян не планируют смотреть новогодние телевизионные шоу во время празднования нынешнего Нового года.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob, лишь каждый десятый россиянин намерен целенаправленно смотреть в новогоднюю ночь различные шоу, при этом 34% опрошенных включат трансляцию для фона, а 47% совсем откажутся от просмотра соответствующих телевизионных программ.

При этом исследование также показало, что женщины (38%) чаще мужчин (30%) говорили о желании включить фоном шоу. Говоря о возрастной градации, чаще о намерении фоном просматривать телевизор заявляли люди старше 45 лет (43%).

Аналитики указывают, что год от года традиция просмотра развлекательных телепередач в новогоднюю ночь теряет популярность.

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