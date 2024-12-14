Симоньян прокомментировала слова Трампа о мире на Украине

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала не питать особых надежд на обещанный избранным президентом Дональдом Трампом США мир на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Трамп в ходе президентской кампании неоднократно высказывался о кризисе на Украине, критиковал администрацию Джо Байдена.

«Это же сродни культуре старшей группы среднего советского детского сада. Если Байден «за войну», значит, Трамп — «за мир», иначе чем же он отличается? Это у них много последних циклов выбранных предвыборных всегда так: ты должен говорить прямо противоположное тому, что говорит твой контрагент, противник», — подчеркнула Симоньян.

Вместе с тем, пояснила журналистка, практически все обещания забываются после инаугурации. В частности, добавила главред RT, Трамп в ходе первого срока выполнил только 30% громких обещаний, сделанных в ходе кампании.

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В связи с этим, не следует питать надежд на то, что политик действительно выполнит обещание установить мир на Украине, констатировала Симоньян.