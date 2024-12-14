В приюте «Матроскин» назвали причину смерти кота Крошика

К гибели животного привёл острый кардиогенный отёк лёгких.

© vk.com/Приют Матроскин Пермь

«Выявлены признаки общего воспалительного процесса, наиболее вероятно, инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояний, приведших к вторичному иммунодефициту», — говорится в сообщении.

В приюте уточнили, что тело кота кремировано.

Животное с избыточным весом было обнаружено в конце августа в подвале больницы в Перми. Для весившего 17 килограммов Крошика была разработана специальная программа похудения.

Ему удалось сбросить почти 3 килограмма к концу октября. Рыжий кот стал самостоятельно передвигаться по реабилитационному центру и запрыгивать на диван. 27 октября пермский приют «Матроскин» сообщил о смерти животного.