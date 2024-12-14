Россиян предупредили о «волшебных» схемах мошенников перед Новым годом

С 1 января часто вступают в силу новые законы, а также планируются выплаты для отдельных категорий населения, напомнил Lenta.ru глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. По его словам, люди в этот период особенно верят в волшебство и что-то необычное, поэтому мошенники легко вводят из в заблуждение.

И под этим соусом они могут забирать нужные им данные граждан для того, чтобы лишать их финансов, а не наоборот, — объяснил Щельцин.

Эксперт также отметил, что мошенники часто используют эффект неожиданности, заставляя граждан срочно принимать решения и предпринимать дополнительные действия. Он объяснил, что под давлением этих факторов человек теряет рассудительность и не думает о возможности отложить решение или посоветоваться.

Кроме того, иногда мошенники утверждают, что рассказывать кому-то о ситуации нельзя, угрожая нарушением гостайны. Щельцин посоветовал всегда скептически относиться к любым нестандартным предложениям и коммуникациям.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать пользователей мессенджера Telegram, предлагая им заработок с помощью лайков на товарах в онлайн-магазинах. Злоумышленники представляются сотрудниками крупных компаний. Так, один из них выдал себя за работника «Яндекса».