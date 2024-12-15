Детали, на которые не обращают внимания: как создать новогоднюю атмосферу

Атмосфера праздника начинается дома: с деталей, запахов, света и звука. Уют появляется, если уделить внимание не только новогодним декорациям, но и другим, наполненным теплом, мелочам. Забудьте о банальных гирляндах и искусственном снеге, “Рамблер” расскажет, как наполнить дом настоящим волшебством с помощью небанальных решений.

© dreamstime.com

1. Видео-заставка с камином

Если у вас нет настоящего камина, идеальным решением станет проектор или телевизор. Современные технологии позволяют транслировать видео с горящими поленьями и потрескиванием дров. Эффект настолько реалистичен, что кажется, будто дом действительно наполнился теплом огня. Включите видеоряд в гостиной и дополните пространство пушистыми пледами, подушками и мягким светом от свечей. Такой “камин” точно станет центром притяжения для всех членов семьи.

2. Еловая ароматерапия

Ароматы создают одни из самых сильных воспоминаний. Правильно подобранный запах мгновенно может перенести нас в зимний лес. Вместо традиционных аромсвечей используйте эфирные масла с запахом сосны, кедра или можжевельника — они прекрасно передают зимнюю свежесть и создают натуральный хвойный запах. Для тех, кто хочет добавить нотку сладости или немного смягчить его, можно смешать вышеперечисленные ароматы с апельсиновым, ванильным или имбирным маслом.

Как использовать масло:

Добавьте несколько капель в диффузор или аромалампу, Разложите по дому еловые ветки, чтобы усилить их добавить визуальный эффект хвойного леса, Возьмите пульверизатор, смешайте масло с водой и распылите его на тканевые поверхности на шторы или мебель для лучшего впитывания.

3. Антикварная посуда

Бабушкин сервиз – это настоящий клад, который станет ярким акцентом новогодней сервировки. Достаньте старинные фарфоровые тарелки, хрустальные бокалы или металлические подносы с узорно-кружевной резьбой. Подавайте блюда и напитки в антикварной посуде, украсив стол вышитой скатертью или льняными салфетками.

Даже если у вас в распоряжении всего несколько предметов, используйте их как центральный элемент столового декора. Например, разместите в центре хрустальную вазочку с мандаринами или старинный поднос с бутербродами с икрой. Не бойтесь чередовать винтажную посуду с современной: это лишь добавит немного игривости и шика.

4. Виниловые пластинки

Ни один плейлист на стриминговом сервисе не создаст такое настроение как старые виниловые пластинки. Звук с характерным теплым шуршанием моментально погрузит в новогоднюю атмосферу. Если у вас есть проигрыватель, выберите несколько альбомов с классической рождественской музыкой.

Варианты новогодних композиций:

Frank Sinatra — «Let It Snow». Голос Синатры обволакивает, словно мягкий плед.

Bing Crosby — White Christmas. Настоящая классика Рождества, способная вызвать улыбку у любого.

Ella Fitzgerald — Wishes You A Swinging Christmas. Идеальный выбор для тех, кто хочет добавить романтических ноток.

Петр Чайковский — «Щелкунчик». Для создания атмосферы зимней сказки идеально подойдет музыка знаменитого балета.

Даже если у вас нет виниловых пластинок, звук на виниле доступен в большинстве стриминговых сервисах. Главное – выбрать правильные композиции, которые создадут нужное настроение.

Опасные предновогодние ритуалы: как обезопасить животных и детей

5. Декор из натуральных материалов

Добавьте в интерьер элементы природы. Используйте собранные ветки, шишки, палочки корицы или сушеные апельсины и ягоды. Эти элементы можно разложить на поднос при подаче блюд, подвесить на окно или добавить в новогоднюю композицию для украшения стола. Они также могут стать нетривиальным маленьким подарком для близких.

6. Мягкий свет и гирлянды вне шаблонов

Не ограничивайтесь привычными гирляндами. Создайте необычные решения: разместите внутри стеклянных ваз или обычных банок восковые свечи или электрические свечи, чтобы создать эффект мерцающего огня. Также можно обмотать гирляндами крупные хвойные или разлапистые ветки, которые отлично впишутся в интерьер ванной или туалетной комнаты. Чтобы получился мягкий рассеянный свет, выбирайте лампу с теплым свечением.

Новогодняя атмосфера — это не только елочные игрушки и мишура. Используйте перечисленные идеи, чтобы глубже погрузить себя и близких в праздничное настроение и наслаждайтесь каждым его моментом.

Ранее мы писали, почему Новый год перенесли с марта на январь.