Десять идей для создания новогодних украшений из подручных материалов

Ручной декор из простых и доступных материалов могут выглядеть не хуже покупных, а зачастую даже лучше, ведь они несут в себе тепло ваших рук. “Рамблер” собрал десять идей для создания красивых, недорогих украшений.

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1. Елочные игрушки из теста

Соленое тесто — универсальный материал, из которого легко сделать оригинальные украшения для елки. Вам потребуется всего три ингредиента: мука, соль и вода. Смешайте их в пропорции 2:1:1, раскатайте тесто и вырежьте фигурки с помощью формочки для печенья. Сделайте отверстия для ниток с помощью коктейльной трубочки. После этого игрушек нужно подсушить в духовке при низкой температуре.

Главный штрих — декор. Используйте акриловые краски, блестки или манку для создания “снежного” эффекта. В отверстие добавьте ленту или шнурок, чтобы украшения можно было повесить.

2. Гирлянда из сушеных апельсинов

Сушеные апельсины — популярный тренд последних лет. Для изготовления таких гирлянд нарежьте апельсины кольцами, толщиной около 5 мм, и подсушите их в духовке при низкой температуре, чтобы они при этом сохранили насыщенный цвет.

Когда дольки готовы, просто нанижите их на длинный джутовый канат, чередуя с палочками корицы, звездочками бадьяна или бусинами. Такая гирлянда не только украсит дом, но и наполнит его приятным цитрусовым ароматом.

3. Бумажные елочки

Если у вас дома скопились журналы или старые книги, которые уже вышли из обихода, подарите им новую жизнь, создав из них оригинальный новогодний декора. Для изготовления бумажной елки заверните листы в конусы, склейте их и украсьте. Можно украсить конусы стразами, нарисовать узоры акриловыми красками или обернуть лентами.

Сделать мини-елочки можно также из бумажных трубочек. Скрутите трубочки для напитков разной длины, придав им ступенчатую форму и закрепите их на деревянной шпажке. Украсьте миниатюрными игрушками или бусинами. Такие елочки будут актуальны для нешироких поверхностей, например, подоконников.

4. Снежинки из макарон

Обычные макароны в форме бантиков или звездочек станут отличным материалом для изготовления снежинок. Соедините их с помощью горячего клея, придав форму снежинки, а затем распылите на них краску из баллончика. Белая или серебристая краска создаст эффект “снега”, а золотая добавит роскоши. Готовые снежинки можно использовать как подвески на елку, декор для окон или в качестве гирлянды.

5. Шары из ниток

Для изготовления таких шаров понадобится пряжа, воздушные шарики и клей ПВА. Надуйте шарики до нужного размера, обмотайте их пряжей, пропитанной клеем, оставляя между нитями промежутки, и дайте высохнуть. После высыхания лопните воздушный шарик и аккуратно вытащите его, не разрушив нитяной каркас. Для дополнительного декора нанесите блестки, обваляйте в сахаре или поместите внутрь шара электрическую свечу или лампочку. Этот предмет декора шары можно использовать в качестве елочных украшений или подвесить к потолку.

6. Подсвечники из стеклянных банок

Пустые стеклянные банки из-под варенья или соуса легко превращаются в стильные подсвечники. Для начала помойте и тщательно просушите банку. Внутри можно положить веточки хвои, палочки корицы, ягоды рябины или просто немного соли, имитирующей снег. Затем поместите внутрь чайную свечу, лучше электрическую, чтобы создать теплое мерцание. Такие подсвечники дополнят интерьер и станут уютным акцентом на столе или подоконнике.

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7. Венок из фетровых листьев

Если у вас есть фетр или другая плотная ткань, создайте стильный венок. Вырежьте форму листьев и разложите их в форме круга, приклеивая к основе, например, из картона или проволоки). Для украшения используйте бусины, стразы или даже маленькие елочные шары. Фетровые венки выглядят необычно, они мягкие и уютные. Вы можете выбрать как яркие цвета ткани, вроде красного и желтого, или попробовать пастельные соединения для минималистичного интерьера.

8. Мини-подарки как декор

Маленькие коробочки (например, из-под спичек) получатся отличными миниатюрами новогодних подарков. Оберните их яркой или крафтовой бумагой, перевяжите лентами и украсьте хвойными веточками. Такие «подарки» можно повесить на елку в качестве елочных игрушек, использовать как элементы гирлянды или расставить их на полках или столах.

9. Звезды из веток

Природные материалы всегда выглядят стильно и актуально. Соберите на улице тонкие веточки, очистите, просушите их и соберите из них композицию в виде пятиконечной звезды. Соедините ветки горячим клеем или перевяжите по центру нитями. Готовые звезды можно оставить в натуральном виде или покрасить белой или Серебристой аэрозольной краской. Подвесьте их на ленты к люстре или окну, чтобы добавить в комнату зимнего шарма.

10. Снежный шар из старых банок

Сделать снежный шар своими руками невероятно просто. Вам понадобится крышка, желательно металлическая от стеклянной банки, и небольшая фигурка, например, елочка или снеговик, глицерин, глиттер и блестки. Приклейте фигурку к крышке, наполните банку водой с добавлением глицерина (чтобы блестки плавали медленно), насыпьте внутрь блестки и закройте закрутите в крышку банку. Потрясите банку, и в ней закружится волшебный “снег” .

Создание новогоднего декора из подручных материалов — это не только способ сэкономить, но и уникальная возможность проявить индивидуальность. Попробуйте хотя бы одну из этих идей, и ваш дом засияет праздничным настроением!

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