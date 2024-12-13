Названы время и место прощания с актером Зимниковым

Прощание с советским российским актером театра и кино Владимиром Зимниковым, скончавшимся накануне, пройдет 14 декабря в его родном Самарском ТЮЗе. Об этом aif.ru сообщили в учреждении.

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"14 декабря по адресу улица Льва Толстого, 109 пройдет прощание с Владимиром Зимниковым", - рассказали в театре. "По времени пока определяемся. Либо в 11, либо в 11:30", - добавили там.

Владимир Зимников скончался перед спектаклем "Ханума", в котором артист был задействован.

Последний раз Зимников выходил на сцену 6 декабря.

Владимир Иванович Зимников родился в 1950-м году, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Снялся в проектах "Жизнь и судьба" и драме "Зоя".