Стало известно, сколько россияне готовы платить за билеты на «Щелкунчика»

Подавляющее большинство россиян — 91% — не готовы отдавать более пяти тысяч рублей за билеты на «Щелкунчика», свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru в Telegram-канале. При этом 4% респондентов пошутили, что готовы платить любые деньги за то, чтобы посмотреть спектакль, поскольку являются «олигархами».

В то же время 3% опрошенных заявили, что максимальная стоимость билета не должна превышать 100 тысяч рублей. Лишь 1% россиян назвал стоимость за пару билетов в 400 тысяч справедливой, поскольку «искусство бесценно».

Ранее стало известно, что максимальная ставка за комплект из двух билетов на «Щелкунчика» составила 400 тысяч рублей при стартовой стоимости на аукционе в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны в понедельник, 9 декабря, на 16-е и 17-е места в первом ряду партера.

Депутат Госдумы Сергей Соловьев, комментируя ставку в 400 тысяч рублей на два билета на балет «Щелкунчик», заявил, что Большой театр продает только часть билетов за высокую цену. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что в России есть успешные и богатые предприниматели, которые готовы заплатить такую цену. По его словам, было бы странно, если бы они покупали билеты по обычной цене.