В Госдуме призвали избежать «календарной вакханалии» из-за 31 декабря

Россияне могли бы всегда отдыхать 31 декабря, если перенести выходной день с 8 января, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что считает абсолютно непонятной аргументацию критиков законопроекта о выходном дне 31 декабря. По его словам, документ будет доработан и внесен в парламент вновь.

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Мы доработаем и перевнесем. Нам абсолютно непонятна аргументация, что не надо делать 31 декабря, потому что тогда люди начнут гулять 30-го? При этом правительство переносит на 31 декабря, но не всегда. Поэтому, не нарушая баланса, не увеличивая дополнительное количество, не предлагая выходных. Мы предлагаем 8 января перенесли на 31, таким образом Рождество у нас с 6-го на 7-е января. 7-го люди отдыхают, а 8-го с хорошими мыслями идут на работу, — заявил Нилов.

Он напомнил, что в 2019-м и 2020-м годах правительство не объявляло 31 декабря выходным днем. Парламентарий добавил, что во избежание «календарной вакханалии» 31 декабря нужно обязательно официально сделать выходным.

В 2019-м не перенесли, в 2020-м не перенесли. Поэтому, не нарушая баланса, не увеличивая дополнительное количество, не предлагая выходных. Мы предлагаем 8 января перенесли на 31, таким образом Рождество у нас с 6 на 7. 7 люди отдыхают, а 8-го с хорошими мыслями идут на работу, — подытожил Нилов.

Госдума решила, будет ли 31 декабря выходным днем

Ранее Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней. Документ предлагал включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней, а 8 января из него исключить. При этом общее число нерабочих праздничных дней сохранилось бы прежним.

До этого юрист, специалист по трудовому праву Валентина Яковлева выразила мнение, что компании могли бы платить своим сотрудникам, которые не могут или не хотят посещать корпоративы. Она подчеркнула, что у работающих россиян должно быть право выбора — участвовать в мероприятиях или нет.