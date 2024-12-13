Актрисе Галине Польских диагностировали неизлечимую болезнь

У 85-летней актрисы Галины Польских выявили неизлечимое заболевание легких. Как сообщает Telegram-канал Shot, врачи диагностировали у артистки пневмофиброз, который может привести к инвалидности.

В конце ноября Польских прошла обследование в Боткинской больнице. Она жаловалась медикам на боли в груди и затрудненное дыхание. Анализы показали серьезные изменения в легких, которые могли развиться вследствие перенесенной пневмонии. Сам фиброз легких оказывает сильную нагрузку на сердце, сосуды и иммунитет.

В 2021 году Польских заявляла, что не прививалась от коронавируса из-за сильной аллергии и возможных побочных эффектов. Она отмечала, что постоянно следит за своим здоровьем и наблюдается у врачей. Заразилась ли она в конечном счете COVID-19 — не уточняется.

Напомним, что Польских сыграла в таких фильмах как «Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам». Кроме того, в 2023 году с ее участием вышел фильм «Елки-10» — там она исполнила главную роль.