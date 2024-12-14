В России тигр прошел 200 километров ради возлюбленной

Тигр Борис преодолел 200 километров, чтобы найти тигрицу Светлую, с которой он рос в детстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Lenta.ru

Отмечается, что история произошла 10 лет назад, однако о ней стало известно только недавно. По данным источника, в детстве два тигренка, которые не были братом и сестрой, попали в реабилитационный центр, где о них заботились специалисты.

В 2014 году тигров решили выпустить в дикую природу на Дальнем Востоке, но было принято решение их разделить с целью расширения ареала обитания редких животных. Ученые следили за Борисом и Светлой, которые оказались на расстоянии около 150 километров друг от друга, и через год заметили, что тигр начал посещать места, где находилась Светлая.

Затем Борис решил воссоединиться с возлюбленной и прошел для этого по прямой почти 200 километров, в итоге обнаружив ее. Через полгода у пары родилось потомство.

Ранее в Приморье заметили тигра, который решил прогуляться по селу.