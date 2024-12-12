Генконсул РФ: релоканты из России в большинстве покинули юг Казахстана

Так называемые релоканты из России, прибывшие в Алма-Ату и Алма-Атинскую область Казахстана, в основном покинули регион, в настоящее время их осталось около 80 тыс. человек. Об этом заявил генеральный консул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев.

"По данным, которые предоставляет нам казахстанская сторона, их осталось около 80 тыс.", - сказал дипломат на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, "речь идет о российских гражданах, которые релоцировались в Алма-Ату и область, в южный Казахстан, в период после 2022 года".

"Большинство из них давно вернулись. По оценочным суждениям, на конец 2022 года эту цифру (присутствия россиян на юге Казахстана - прим. ТАСС) доводили до 300 тыс. и больше", - сказал генконсул.

Тураев считает, что оставшиеся 80 тыс. россиян - это "те люди, которые нашли себе применение, которые смогли закрепиться" в Казахстане и кого, "возможно, все здесь устраивает".