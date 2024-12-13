Стали известны обстоятельства смерти актера Зимникова

Советский российский актер театра и кино Владимир Зимников скончался во сне накануне своего спектакля "Ханума". Об этом aif.ru рассказали в Самарском театре юного зрителя, где служил артист.

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"Владимир Зимников так и не проснулся - умер во сне", - сообщили в учреждении культуры. "Последний раз играл в спектакле "Ханума" 6 декабря. Сегодня тоже должен был выйти на сцену играть в этой же постановке", - уточнили там.

Владимир Иванович Зимников родился в 1950 году. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал в Ленинградском Малом драматическом театре, в Куйбышевском ТЮЗе, Брянском государственном драматическом театре, театрах "Самарская площадь", "Камерная сцена" и "Понедельник". С 2007-го - вновь актер ТЮЗа в Самаре.

Экранные работы артиста - сериал "Жизнь и судьба" и драма "Зоя".