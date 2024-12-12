Госдума решила, считать ли 31 декабря нерабочим праздничным днем

Госдума России не стала включать 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инициатива была отклонена в первом чтении. Согласно тексту законопроекта, 31 декабря предлагалось включить в перечень праздничных нерабочих дней, а 8 января сделать рабочим днем. Таким образом, общее число новогодних выходных осталось бы прежним.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы заявили, что на практике 31 декабря редко становится рабочим днем в полном объеме, а работники часто берут отгулы или оформляют отпуска.

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