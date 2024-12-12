Дипломат заявил о необходимости послать еще один сигнал «Орешником» от России

Киев уже усвоил первый сигнал России, поданный новым «Орешником». Американцы же, вероятно, такие знаки пока не заметили, так что России придется отправить еще одно послание. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил дипломат Константин Долгов.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что уже в ближайшие дни Россия вновь может нанести удар баллистической ракетой «Орешник» по территории Украины. Об этом также писало агентство Bloomberg. По данным издания, Россия может пойти на такой шаг после атаки ВСУ на Таганрог.

В ночь на 11 декабря ВСУ произвели ракетную атаку на Таганрог. В городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Тогда же врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о 14 сгоревших на парковке автомобилях.

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В Минобороны также сообщили, что в Таганроге были повреждены военная техника и гражданские автомобили. В оборонном ведомстве добавили, что в из-за падения обломков ATACMS есть пострадавшие среди личного состава.