Петербург накроет снежный циклон "Яра"

К Северной столице приближается циклон "Яра". Сильный снегопад начнется днем 14 декабря и закончится только к вечеру воскресенья, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

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По его прогнозам, за двое суток выпадет от 20 до 30 миллиметров осадков - это половина месячной нормы для Петербурга. Высота снежного покрова к 16 декабря достигнет 15-20 сантиметров. Сейчас снега в городе нет вообще.

К понедельнику в регионе также существенно понизится температура воздуха. В Петербурге похолодает до -8... -10 градусов, а на севере и востоке Ленинградской области будет до -10... -15 градусов.

Циклон из Северной Атлантики пройдет по территории Петербурга и через юго-запад Ленинградской области направится к Новгороду.