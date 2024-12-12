В Новосибирске в домах на четырех улицах более суток нет отопления

В Новосибирске в многоквартирных домах на четырех улицах более суток нет отопления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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"Больше суток люди сидят без отопления в Новосибирске. Обещали решить все к утру, но зона отключения только увеличилась", — говорится в сообщении.

Накануне без отопления остались дома на улицах Ипподромской, Лескова, Военной и Кирова. По предварительной информации, отопление обещают к 16:00 по местному времени (12:00 мск). 4 декабря сообщалось, что в Кировском районе Новосибирска 48 многоквартирных домов и семь социально-значимых объектов остались без отопления из-за коммунальной аварии.

Перед этим Сибирская генерирующая компания провела плановое отключение тепла для профилактических работ в районе улицы Космической в Новосибирске.

Временное отключение затрагивало 110 домов в Ленинском районе города. Эксперт по ЖКХ Александр Люшин рекомендовал для получения перерасчета за те дни, когда не было отопления, пригласить специалистов из УК, чтобы составить протокол. При этом обращение на перерасчет нужно подавать не коллективно, а индивидуально.