Пять "скорых" пытались реанимировать актрису Раису Максимову несколько часов

Скончавшуюся сегодня в возрасте 95 лет Раису Максимову, старейшую актрису МХТ имени Чехова, народную артистку России, пять бригад медиков пытались спасти несколько часов. Но тщетно - сказался возраст.

Как сообщила KP.RU невестка Раисы Викторовны Елена Шойко, утром у Максимовой резко упало давление. "Приехала "скорая", предложила отвезти ее в инфекционную больницу. Врачи предположили пневмонию", - рассказывает родственница актрисы. Но потом стало понятно: не довезут - Раиса Викторовна впала в кому.

"В течение дня было пять "скорых", врачи от нее не отходили. До 22:00 делали всё, чтобы реанимировать. Но, видно, пришел её срок", - говорит Шойко, добавляя, что Максимова умерла на руках у близких: "У себя дома. Как она хотела".

Раиса Максимова родилась в 1929-м году в Саратове. Окончила театральное училище в родном городе, там же служила в ТЮЗа. Далее окончила Школу-студию МХАТа. Снималась с 1950-х: "Идиот", "Воскресение", "Моя судьба" - всего более двух десятков фильмов и сериалов.