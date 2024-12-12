Главную новогоднюю ель России привезли в Кремль

Главную новогоднюю ель России, которую по традиции установят на Соборной площади, привезли в Кремль, сообщают информационные агентства.

Главную новогоднюю ель России привезли в Кремль
© РИА Новости / Алексей Даничев

Автопоезд с елью, как это принято по традиции, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, для украшения Кремля на Новый год выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров из подмосковной деревни Знаменка.

На днях участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, нашедшему главную новогоднюю ель страны, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet.

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