Россияне выбирают курсы переквалификации вместо второго диплома

Большинство работающих россиян считают возможным получить высокооплачиваемую работу без второго высшего образования. А почти 80% уверены, что для смены профессии достаточно освоить новые навыки на курсах переквалификации, свидетельствуют результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и компании "Ингосстрах", с которыми ознакомилась "Российская газета".

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71% работающих россиян хотели бы пройти обучение, не связанное с их текущей специальностью. Почти половина опрошенных (48%) задумываются о смене работы и рассматривают обучение как необходимый этап для такого перехода. Наиболее привлекательными сферами для перехода стали связь и IT (8% занятых россиян), финансовая и инвестиционная деятельность (5%), государственное управление (5%) и сельское хозяйство (5%).

Мотивация к смене сферы достаточно прагматична: 52% опрошенных хотят получить более высокую зарплату, 34% стремятся приносить больше пользы обществу, а 24% считают престиж профессии определяющим фактором.

"Для позиций, требующих глубокого знания теории и практики, необходимо получение высшего образования или диплома МВА. А для быстрой смены сферы деятельности или улучшения конкретных навыков подойдут программы профессиональной переподготовки", - полагает Светлана Нечаева, проректор РЭУ им. Плеханова.

По мнению эксперта, спрос на дополнительное образование среди россиян сейчас растет благодаря широкой государственной поддержке, повышению доступности образовательных ресурсов, а также за счет общего роста интереса к профессиональному развитию.

Исследование показало, что 77% россиян считают любое дополнительное образование позитивным фактором для карьерного роста, тогда как 14% полагают, что от него пользы нет, и лишь 5% считают, что оно может навредить профессиональному развитию. При этом 85% опрошенных хотели бы пройти дополнительное обучение, если бы оно было предложено работодателем. Чаще всего об этом говорят сотрудники сфер государственного управления и недвижимости.

"Более 70% вакансий от начальника отдела и выше закрываются подготовленным кадровым резервом. Открытость новому, любознательность и готовность учиться расширяют кругозор, совершенствуют навыки и позволяют использовать "окна возможностей" для карьерного роста", - говорит Виктория Таланова, начальник управления "Корпоративный университет" компании "Ингосстрах".

При этом и организации дополнительного образования могут способствовать развитию популярности обучения среди россиян. "Образовательным организациям необходимо развивать гибкие форматы обучения: внедрять онлайн-курсы, смешанное обучение и модульные программы. Это позволит слушателям учиться в удобное время и в удобном формате", - отмечает Нечаева. Проректор Плехановского университета также считает, что для образовательных организаций важно создавать программы в партнерстве с ведущими работодателями России. Это позволяет реализовывать дополнительные профессиональные программы под запросы реального сектора экономики.