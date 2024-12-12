Раиса Максимова последний раз вышла на сцену за три недели до смерти

Народная артистка Российской Федерации и старейшая актриса МХТ имени Чехова Раиса Максимова в последний раз сыграла на сцене три недели назад. Накануне стало известно, что 95-летняя актриса скончалась.

Как рассказала KP.RU невестка Раисы Максимовой Елена Шойко, актриса почувствовав себя лучше после длительной болезни и захотела вновь встретиться со зрителями.

Раиса Максимова исполнила роль графини Томской из "Пиковой дамы", на сцену ее вывез сын Елены Шойко.

"Роль небольшая, она произносила всего три слова: "Тройка, семерка, туз", - цитирует издание невестку народной артистки РФ.

Отмечается, что для Раисы Максимовой было крайне важно вновь увидеть зрителей, так как все лето она практически не вставала с постели.

Раиса Максимова родилась в 1929-м году в Саратове. Окончила театральное училище, затем - Школу-студию МХАТа. Максимова снималась в кино с 1950-х годов.