В РФ могут разрешить получать знания онлайн в случае нехватки учителей информатики

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минцифры и Минпросвещения РФ планируют ввести новый учебник по информатике и разрешить возможность получения практических знаний по цифровым технологиям на онлайн-платформах в случае нехватки учителей информатики. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Министр напомнил, что "Яндекс" сделал собственный учебник по информатике, которым сейчас фактически могут пользоваться все дети в школах.

"Мы планируем вместе с Минпросвещения легализовать такую практику - там, где как раз не хватает учителей [информатики], дополнительные знания можно будет получать на онлайн-платформе. И эту же практику мы планируем перенести в вузы", - сказал министр.