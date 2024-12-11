Кипр усложнил получение виз для россиян

Теперь они фактически повторяют шенгенские, сообщили в АТОР.

При этом в ассоциации отметили, что фактически документ остаётся «сугубо национальным». Уточняется, что сейчас заявку на визу будут рассматривать около 15 дней, ранее это происходило за три-четыре дня.

Кроме того, необходимо будет подать выписку из Социального фонда России за последние десять лет с цифровой подписью; справку о состоянии банковских счетов со всеми операциями за последние три месяца; информацию о зарплате от работодателя за последн