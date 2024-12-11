В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без холодной воды

В Западном районе Ростова-на-Дону ограничили подачу холодной воды до вечера 11 декабря.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу городского департамента ЖКХ и энергетики.

Отмечается, что специалисты аварийных служб чинят порывы на водопроводных сетях.

Все ремонтные работы планируют закончить к 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что в Балашове Саратовской области около 60 тыс. жителей остались без холодной воды из-за льда, который попал в систему водозабора.