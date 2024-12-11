В Госдуме предложили актуализировать перечень вредных профессий

Перечень опасных вредных профессий необходимо актуализировать. Сейчас в него входят более двух тысяч специальностей. Соответствующее предложение содержится в постановлении, которое было сформировано по итогам «правительственного часа» на тему «О повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства».

© Парламентская газета

Документ депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании 11 декабря. Председатель Комитета по просвещению Ирина Белых рассказала, что в постановлении содержатся несколько задач по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Депутат перечислила основные задачи.

«Необходимость расширения практики реализации профессионалитета, обеспечение прозрачности оказания государственной поддержки системе СПО, в частности, открытости определения суммы баллов, которые присваиваются заявке на участие в проекте для определения получения гранта, формирование начального профессионального образования, обеспечение возможности получить среднее профессиональное образование бесплатно. То есть распределение контрольных цифр приема в образовательные организации в системе СПО должно осуществляться эффективно», — пояснила парламентарий.

Депутаты также предложили создать межведомственный орган при Комиссии по научно-техническому развитию Российской Федерации.

«Он станет рекомендацией, в том числе в вопросах распределения контрольных цифр приема и координатором в решении вопросов развития системы СПО. Кроме этого, среди задач также звучали предложения: оказание поддержки учебным центрам, созданным на базе предприятий, повышение оплаты тру труда педагогических работников, определение механизма трудоустройства несовершеннолетних выпускников колледжей», - рассказала Белых.

Парламентарии будут держать на контроле вопросы развития среднего профессионального образования. Об этом заявил Председатель Государственный Думы Вячеслав Володин.

«Наша ключевая задача — чтобы возможность бесплатно получить рабочую специальность была доступна каждому, а на предприятия приходили квалифицированные специалисты. В ходе «правительственного часа» мы подробно обсудили эти вопросы с представителями профильных министерств и ведомств и вместе нам удалось выйти на ряд конкретных решений, — отметил политик. — В частности, мы договорились проработать вопрос о развитии системы среднего профессионального образования с учетом эффективных практик подготовки рабочих, в том числе, существовавшего ранее уровня начального профессионального образования».

Также, по его словам, необходимо обеспечить обновление перечня профессий, специальностей и направлений подготовки с учетом прогноза кадровой потребности.

«Важно, чтобы органы исполнительной власти совместно с регионами занялись вопросами оказания поддержки учебным центрам, созданным на базе предприятий. Предлагаем создать координирующую межведомственную структуру и закрепить за ней полномочия по рассмотрению вопросов развития системы СПО», — обратился к коллегам Вячеслав Володин.

Он также озвучил необходимость решать задачи по повышению оплаты труда преподавателей СПО и развитию системы профориентации.