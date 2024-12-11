Новый гендиректор «Ленфильма» покидает свой пост

На киностудии «Ленфильм» очередная смена руководства. Гендиректор компании Эдуард Суворов покидает свой пост.

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Как пояснил источник Kp.ru, Росимущество, которое владеет киностудией накануне подписало приказ об отставке Суворова. Исполнять обязанности директора пока будет Надежда Андрющенко.

В «Ленфильме» никак не прокомментировали эту информацию, уточнив, что для этого им нужны соответствующие документы.

Эдуард Суворов стал гендиректором киностудии в феврале 2024 года. До этого данный пост занимал Алексей Щербаков, против которого возбудили уголовное дело, не связанное с деятельностью «Ленфильма». Суворов несколько месяцев работал с приставкой «и.о.» и официально занял должность только в сентябре.

За время руководства Суворова «Ленфильм» запустил съемки двух проектов, которые разрабатывались долгие годы. В этих картинах была задействована его дочь.

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