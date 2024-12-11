В Госдуме призвали женщин выходить замуж за русских мужчин

Женщинам в Госдуме посоветовали выходить замуж исключительно за русских мужчин.

Об этом заявлении стало известно в среду, 11 декабря.

— Русские мужчины самые сильные, честные, ответственные и будут любить, носить на руках и осыпать розами не только к 8 Марта, — заявила автор инициативы Жанна Рябцева, как сообщает Telegram-канал «Москва-новостная».

По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года на 360 тысяч заключенных браков зарегистрировано 318 тысяч разводов. В чем причины происходящего, почему пары разводятся, и что их на это подталкивает «Вечерняя Москва» разбиралась вместе с экспертами.

Тем временем в Москве летом 2024 года было зарегистрировано свыше 34 тысяч браков. Это стало рекордным показателем с 2018 года. Самой популярной площадкой для проекта «Новые адреса счастья» стала резиденция Спиридонова, которую выбрали 740 пар.

Согласно собранной с начала 2024 года статистике, жители столицы предпочитают вступать в брак в возрасте 25 лет. Московские юноши обычно играют свадьбу с 24 до 28 лет, а девушки — с 23 до 27 лет. В соответствии с проведенным анализом, еще 20 лет назад, в 2004 году, «женихи и невесты были несколько моложе».