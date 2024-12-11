Бывший главный редактор «Новой газеты» покинул Россию

Бывший главный редактор издания «Новая газета» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) уехал из России после допроса по делу бывшего сотрудника Кирилла Мартынова. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Следственный комитет допросил журналиста в качестве свидетеля по делу в пятницу, 6 декабря.

«После этого он уехал за границу», — заявили в правоохранительных органах.

В ноябре стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Мартынова. Его обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации.