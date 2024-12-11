Детей мигрантов перестанут принимать в школы без знания русского языка

В России будет запрещено зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Соответствующий законопроект принят Госдумой на пленарном заседании во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

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За принятие документа выступили 409 депутатов, против - один. Иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.

Ранее законопроект был одобрен Правительством РФ, но с учетом ряда замечаний. При этом ко второму и третьему чтениям текст законопроекта никак не корректировался.