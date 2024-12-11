Родственники Добрынина получили по наследству миллионный долг

Родственникам народного артиста России Вячеслава Добрынина придется оплатить миллионный долг ради наследства певца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на следующий день после того, как исполнителя не стало, его ИП прекратило деятельность, однако Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила имущественный налог за 2023 год.

Ранее стало известно о наследстве Вячеслава Добрынина.

До этого появились подробности последнего месяца жизни певца и композитора. Вячеслава Добрынина не стало на 79-м году жизни.