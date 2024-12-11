Василий Ливанов перенес экстренную операцию в Москве

Актер Василий Ливанов был экстренно госпитализирован и прооперирован в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 89-летний артист попал в больницу 7 декабря из-за того, что тромб закупорил артерию его руки. Медики провели Ливанову операцию, его состояние улучшилось, оно стабильно.

Напомним, что 29 сентября стало известно о госпитализации Ливанова. СМИ сообщали, что у него удалили тромб, который представлял смертельную опасность для жизни. 15 октября его выписали из больницы. В середине ноября у актера открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств. Тогда он попал в реанимацию.

Напомним, что наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».