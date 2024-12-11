В ЛДПР объяснили отказ пустить внебрачного сына Жириновского на выставку памяти отца

Вход на выставку, посвященную основателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, открыт для всех, кроме тех, кто опорочил честь партии и ее основателя.

Комментарий ЛДПР по поводу недопуска внебрачного сына Жириновского Олега Эйдельштейна приводят «Ведомости».

«Есть список лиц, которым, согласно правилам, доступ ограничен. Это люди, опорочившие честь ЛДПР и Жириновского. Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей», — рассказал представитель партии.

Он добавил, что каждый может провести мероприятие памяти Владимира Жириновского, однако есть люди, которые «стремятся напомнить о своем существовании через провокации».

Дочь Жириновского раскрыла неизвестные пророчества отца

Внебрачный сын Жириновского Олег, который ранее сменил фамилию Эйдельштейн на отцовскую, 10 декабря сообщил, что его не пустили на выставку на ВДНХ, организованную в честь годовщины со дня основания партии. Он также добавил, что хочет провести пресс-конференцию, где расскажет, что на самом деле происходило внутри ЛДПР в последние полтора-два года.