Москалькова рассказала о дискриминации россиян за рубежом

Дискриминация россиян в некоторых странах затрагивает множество аспектов их жизни. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своей статье «День прав человека в многополярном мире».

По ее словам, соотечественникам за рубежом нередко ограничивают доступ к образовательным, финансовым и медицинским услугам и даже преследуют их по политическим мотивам. Подобные шаги нарушают общепризнанные права человека и угрожают безопасности и благополучию граждан России за границей, констатировала омбудсмен.

«В этих условиях важно реагировать на каждый случай нарушения прав россиян. Наши граждане, находящиеся за рубежом, должны быть уверенными в том, что Родина рядом с ними и поддержит их», — подчеркнула она.

Москалькова добавила, что проживающие за границей соотечественники обращаются к ней за помощью по уголовным, административным и гражданским делам, а также просят помочь вернуться на Родину. В частности, омбудсмену совместно с властями удалось добиться возвращения домой россиян, задержанных в Таиланде и Саудовской Аравии.